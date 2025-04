EEUU: miles de personas protestaron en distintas ciudades contra Donald Trump y Elon Musk

La convocatoria, lanzada bajo el lema "¡Las manos fuera!", reunió a miles de personas que se manifestaron, la tarde de ayer, en 1.400 ciudades de los 50 estados de Estados Unidos, protestaban contra la política del presidente Donald Trump y la “mala” influencia que representa para el gobierno Elon Musk.

Los manifestantes, integrantes de organizaciones de defensa de los inmigrantes, veteranos, colectivos feministas, sindicatos y grupos LGBTIQ+, se reunieron en capitolios estatales, sedes federales, oficinas de congresistas, sedes de la Seguridad Social, parques y ayuntamientos de las distintas ciudades.

RECOMPENSAR A SUS ALIADOS

Los organizadores señalaban que "Nuestras comunidades no van a pagar por lo que ganan los Trump y Musk del mundo. No se trata solo de dinero, sino de poder (...) Están atacando a todo el que no forme parte de sus intereses. Todo para afianzarse en el poder y recompensar a sus aliados".

Exigen "poner fin a la toma del poder por los millonarios y a la corrupción descontrolada de la Administración Trump", piden terminar con los recortes en fondos para gasto sanitario en programas como Medicaid y la Seguridad Social. También acabar con los "ataques contra los inmigrantes, las personas trans y otras comunidades".