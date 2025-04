Val Kilmer fallece a los 65 años de neumonía, informó su hija

Uno de los actores más recordados de Hollywood, Val Kilmer, conocido por importantes películas en los años 80 y 90 como Batman Forever, Top Gun o The Doors, falleció este martes de neumonía a los 65 años, según informó su hija Mercedes a los medios de comunicación.

La hija de Kilmer señaló que fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2014, pero superó la enfermedad, sin embargo, la operación afectó su voz y frenó su carrera artística, pero volvió en 2022 para retomar su papel de caza Iceman junto a Tom Cruise en Top Gun: Maverick.

LOS INICIOS DE SU EXITOSA CARRERA

Kilmer creció en una familia de clase media en Los Ángeles, sus padres eran científicos cristianos. A los 17 años se convirtió en el alumno más joven en matricularse en la Julliard School de Nueva York, uno de los conservatorios de arte dramático más prestigiosos del mundo.

Sus inicios estuvieron marcados por la comedia, es así que formó parte de Top Secret! En 1984, y Real Genius en 1985, al año siguiente formó parte de Top Gun junto a Tom Cruise y eso lo consolidó como actor de peso, pues la película se convirtió en una de las más importantes de la época. También estuvo en grandes largometrajes como Willow y el thriller polaco Kill Me Again.

EL ACTOR MÁS “ANÓNIMO” DE SU GENERACIÓN

El crítico Roger Ebert escribió un perfil de Kilmer donde lo calificaba como “el actor más anónimo de su generación”, esto debido a que participó en películas muy distintas, mostrando una gama de personajes tan convincentes que “es probable que la gente no se dé cuenta que estaba viendo al mismo actor”, señaló a la BBC.

DIFÍCIL Y EXIGENTE

Sin embargo, también tuvo problemas con el papel que le valió su fama mundial. Pues en Batman Returns habría tenido roces con el director Joel Schumacher, conocido como un hombre calmado, quien calificó al actor como “difícil e infantil”.

Lo mismo ocurrió con el director John Frankenheimer, que dirigió a Kilmer en The Island of Dr. Moreau, “no me gusta Val Kilmer”, manifestó y aseguró que no quería volver a estar asociado con él nunca más. Al respecto, el actor dijo que: "Yo creo que soy desafiante, no exigente, y no me disculpo por eso".

Con altibajos, el actor será recordado como un hombre complejo, brillante profesional pero difícil, además, nunca estuvo envuelto en el estilo de vida fiestero de Hollywood, sino que prefería pasar tiempo con sus hijos en un rancho que tenía en Nuevo México.