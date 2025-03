Periodista denuncia “sentimiento antieuropeo” en la gestión Trump tras agresión verbal de congresista

La periodista británica Martha Kelner, corresponsal de Sky News, vivió un incómodo momento en Washington cuando fue interrumpida y atacada verbalmente por la congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene. El incidente ocurrió cuando Kelner intentó preguntarle sobre un polémico chat filtrado que revelaba discusiones del gobierno de EE.UU. sobre ataques a los hutíes en Yemen. Al enterarse de que la reportera era británica, Greene le respondió: “¿Por qué no vuelve a su país, donde tienen un grave problema de inmigración?”.

"HAY UN SENTIMIENTO ANTIEUROPEO EN LA CASA BLANCA"

Para Kelner, el ataque no fue aislado ni inesperado. En declaraciones al Daily Mail, señaló que existe un “sentimiento antibritánico y antieuropeo” dentro de la administración Trump. “Fue un ejercicio de distracción, pero atacar a los periodistas no nos hará desaparecer. Seguiremos haciendo preguntas”, afirmó. También recordó que este tipo de agresiones son comunes por parte de Greene, quien, según ella, “ataca cuando recibe preguntas que no le gustan”.

VIDEO DE AGRESIÓN SE VIRALIZA EN REDES

El video del altercado fue ampliamente compartido en redes sociales, acumulando millones de vistas y una ola de reacciones. Kelner reveló que ha recibido mensajes de apoyo desde todas partes del mundo, especialmente de estadounidenses que se disculpan por la actitud de la congresista. En un artículo publicado en The Times, la periodista resumió lo ocurrido como “un recordatorio del desprecio que la administración Trump tiene por los periodistas”.