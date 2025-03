Congresista republicana arremete contra periodista británica: "¿por qué no vuelves a tu país?"

Gran controversia ha generado la dura respuesta de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene a la pregunta de una periodista británica sobre la filtración de datos sensibles al director de la revista The Atlantic, tras ser incluido por error a un chat de Signal de altos funcionarios de la gestión Trump.

“No nos importa una mier** su opinión”, fue la fuerte respuesta que la funcionaria le dio a la periodista, generando gran indignación con su respuesta. El intercambio fue registrado por las cámaras de los periodistas presentes.

¿POR QUÉ NO VUELVES A TU PAÍS?

“¿De qué país eres? -De Reino Unido-, No nos importa una mier** su opinión y sus reportajes, ¿por qué no vuelves a tu país? Tenemos un gran problema de migración. Se deberían ocupar de sus propias fronteras”, enfatizó levantando la voz y evitando en todo momento el intercambio de palabras.

“Déjame decirte algo”, continuó, “¿Te preocupa la gente de tu país? ¿Qué pasa con todas las mujeres que son violadas por migrantes? No me importan tus noticias falsas”, finalizó y con un gesto de la mano indicó que terminó su monólogo.

Luego preguntó si había preguntas de algún periodista norteamericano, a lo que un reportero respondió: “A mí me gustaría oír su respuesta a lo que ella (la periodista británica) pregunta”. La congresista republicana señaló: “no voy a responder su pregunta porque no me interesa su red”, enfatizó, luego dijo, “Si quieres preguntar algo voy a responder”.

NO RESPONDIÓ SOBRE LA FILTRACIÓN DE DATOS SENSIBLES

El periodista norteamericano volvió hacer la pregunta que hizo la enviada británica: “¿Hay alguna preocupación sobre la completa indiferencia de la seguridad operativa del alto nivel de esta administración?”. ante la insistencia, la congresista Taylor Greene desvió la respuesta hacia otros temas: “Deberías hablar sobre la administración Biden. Cómo ha abierto nuestras fronteras a los cárteles terroristas, la pederastia, la trata de personas, el tráfico ilegal y de drogas en nuestras fronteras durante 4 años. La administración Trump está haciendo un gran trabajo y yo lo apoyo completamente”, finalizó.

El intercambio ha abierto el debate en redes sobre si la gestión Trump verdaderamente está preocupada por su seguridad nacional o si se trata de xenofobia y discriminación.