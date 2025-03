El papa Francisco reaparecerá públicamente este domingo desde su hospitalización

El papa Francisco hará su primera aparición pública desde su hospitalización el pasado 14 de febrero este domingo, cuando se asome desde una ventana del hospital Gemelli de Roma para saludar e impartir su bendición a los fieles.

Así lo anunció este sábado la oficina de prensa de la Santa Sede, que detalló que el pontífice participará al final de la oración semanal del Angelus, la cual, como en semanas anteriores, será publicada de forma escrita.

Las especulaciones sobre la aparición del papa Francisco surgieron después de que, este viernes, técnicos fueran vistos tomando medidas en la ventana del décimo piso del hospital, donde se encuentra el apartamento del pontífice.

Papa Francisco agradece a fieles

Este sábado 22 de marzo, el sumo pontífice agradeció el apoyo y las oraciones de los fieles en un mensaje leído por el cardenal Domenico Battaglia, arzobispo de Nápoles, durante una misa en la Plaza de San Pedro.

"En estos días he sentido tanto el apoyo de esta cercanía vuestra, especialmente a través de las oraciones con las que me habéis acompañado", dijo el pontífice al expresar su alegría por sentirse acompañado por la comunidad católica, a pesar de no estar físicamente presente.