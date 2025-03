Muertes de Gene Hackman y su esposa: extrañas llamadas telefónicas reavivan la controversia

Un nuevo enigma envuelve la muerte del legendario actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. El doctor Josiah Child, director de la clínica Cloudberry Health en Nuevo México, reveló que la ex pianista clásica llamó a su consultorio el 12 de febrero de 2025, a pesar de que los forenses dictaminaron que su deceso ocurrió el día 11.

LLAMADAS QUE CONTRADICEN LA AUTOPSIA

El Dr. Child aseguró en una entrevista con Daily Mail que la esposa del actor no pudo haber muerto el 11 de febrero, pues se comunicó con su clínica un día después. “Ella no era mi paciente, pero buscaba información sobre un ecocardiograma para su esposo. Canceló la cita dos días antes, diciendo que Hackman no se encontraba bien”, afirmó el médico.

Sin embargo, su testimonio choca con el informe forense, el cual determinó que Arakawa falleció a causa del hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores. Aún más desconcertante es el hecho de que su cuerpo fue hallado en el suelo del baño de su casa en Santa Fe, mientras que Hackman yacía sin vida en el lavadero, a seis metros de distancia.

TESTAMENTO EN DISPUTA

Otro punto clave es el impacto que este hallazgo podría tener en la distribución de la herencia del actor. Hackman había designado a Arakawa como su única beneficiaria en un fideicomiso creado en 1995. No obstante, si se confirma que ella murió antes que el actor, el patrimonio podría pasar a sus tres hijos con su primera esposa, Faye Maltese.

En medio de la incertidumbre, una orden judicial ha restringido temporalmente la divulgación de información sobre la investigación. Mientras tanto, la versión oficial sobre las muertes sigue generando más preguntas que respuestas.