EEUU evalúa prohibir la entrada a ciudadanos provenientes de 40 países: esta es la lista inicial

Según información reservada a la que tuvo acceso periodistas The New York Times, el Gobierno de Donald Trump evalúa prohibir la entrada a EEUU de personas provenientes de 43 países, por diversos motivos, terrorismo, derechos humanos, corrupción, etc.

El medio refiere que la propuesta inicial tiene tres categorías de países cuyos ciudadanos podrían enfrentar restricciones para ingresar a Estados Unidos. Hasta el momento solo se han elaborado dos listas y la inclusión de países en estas se estudian detenidamente.

LISTA ROJA Y LISTA NARANJA

Los 11 países que están en la "lista roja", que significa prohibición total de entrada a EEUU son: Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. A esta nómina podrían ingresar otras naciones o salir algunas de las que figuran.

También se ha elaborado una "lista naranja" de 10 países -Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Myanmar, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán- cuyos viajeros estarían restringidos de ingresar temporalmente a EEUU, pero no suspendidos.