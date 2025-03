EEUU suspende monitoreo de calidad del aire y deja al mundo sin datos clave

El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de dejar de transmitir datos sobre la calidad del aire recopilados por sus embajadas y consulados en todo el mundo, una medida que ha generado preocupación entre científicos y expertos ambientales. La suspensión, atribuida a restricciones presupuestarias, elimina una fuente crucial de información utilizada para el monitoreo global de la contaminación atmosférica y la protección de la salud pública.

MONITOREO AMBIENTAL

El Departamento de Estado confirmó a The Associated Press que los datos ya no estarán disponibles en la plataforma AirNow de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ni en otras fuentes públicas. Pese a que los monitores seguirán operando en las embajadas y consulados, la transmisión de información se ha interrumpido hasta nuevo aviso, dependiendo de futuras asignaciones de presupuesto.

Este recorte se suma a otras restricciones fiscales impuestas en los últimos años en EEUU, afectando múltiples iniciativas ambientales. Los sensores estadounidenses eran una referencia clave para monitorear partículas PM2.5, altamente dañinas para la salud, ya que pueden provocar enfermedades respiratorias, afecciones cardíacas e incluso muerte prematura. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la contaminación atmosférica causa alrededor de 7 millones de muertes al año.

SIN ACCESO A INFORMACIÓN CRÍTICA

Investigadores de distintos países han manifestado su preocupación por la falta de estos datos. Bhargav Krishna, del Sustainable Futures Collaborative en Nueva Delhi, calificó la medida como "un gran golpe" para la investigación sobre calidad del aire, ya que los sensores estadounidenses eran fuentes bien calibradas y servían como referencia en regiones con sistemas de monitoreo deficientes o poco confiables.

En América Latina, Alejandro Piracoca Mayorga, consultor en calidad del aire, destacó que ciudades como Lima, Bogotá y São Paulo perderán un recurso crucial para contrastar datos locales. En África y Asia, donde la infraestructura de monitoreo es escasa, la eliminación de esta fuente de información puede dejar a comunidades enteras sin herramientas para evaluar la calidad del aire y protegerse de niveles peligrosos de contaminación.

La OMS también verá afectada su base de datos global, ya que muchos países de bajos recursos dependen de estos registros estadounidenses para evaluar sus niveles de contaminación. En China, los datos de la Embajada de EEUU en Beijing contribuyeron a generar conciencia sobre el problema, forzando mejoras en las políticas de calidad del aire. Ahora, sin esta fuente independiente de información, los ciudadanos de múltiples naciones podrían quedar sin acceso a datos confiables sobre un problema de salud pública de alcance global.