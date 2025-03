Joven quedó parapléjica, pidió la eutanasia y su padre lo impidió: ahora lo enfrenta en los tribunales por su derecho a morir

Noelia, una joven española de 24 años, se encuentra en una batalla legal para que un juez le autorice acceder a la eutanasia, luego de que su padre presentara un recurso para bloquear el procedimiento.

En 2022, la joven sufrió una grave lesión que la dejó parapléjica tras un intento de suicidio. Desde entonces, ha solicitado acogerse a la ley de eutanasia aprobada en España en 2021, que permite a pacientes con enfermedades incurables o condiciones crónicas e incapacitantes solicitar ayuda para morir.

Un proceso judicial sin precedentes

Noelia esperaba morir en agosto de 2023, pero su proceso se vio interrumpido por la acción legal de su padre, quien cuenta con el respaldo de un grupo de abogados cristianos. En respuesta, la joven acudió a un juzgado en Barcelona para ratificar su deseo de morir de manera voluntaria y expresó su sufrimiento ante la prolongación del proceso.

"Me siento incomprendida por mi familia, me siento sola y vacía, esta situación me produce mucho sufrimiento", declaró Noelia en un documento judicial.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de la justicia, que deberá evaluar la validez de su solicitud. Siete especialistas médicos y forenses presentarán sus informes para determinar si la joven tiene plena capacidad de decisión y descartar posibles alteraciones mentales que pudieran afectar su juicio.

Posturas enfrentadas

La Generalitat de Cataluña ha respaldado a Noelia, señalando que ella es la única persona con derecho a decidir sobre su propia vida. Sin embargo, los abogados de su padre argumentan que la joven sufre un trastorno de personalidad y pensamientos suicidas, lo que, según ellos, pone en duda su capacidad para tomar una decisión irreversible.

El abogado José María Fernández, quien representa al padre, sostiene que "su estado emocional podría estar viciando su decisión", y ha insistido en la necesidad de una revisión médica más profunda.

Este caso ha desatado un intenso debate en España sobre los alcances de la ley de eutanasia y el papel de la familia en estas decisiones. Es la primera vez que un caso de este tipo llega a los tribunales desde la legalización del procedimiento en 2021.

Organizaciones como Derecho a Morir Dignamente han manifestado su preocupación por la posibilidad de que las resoluciones administrativas que autorizan la eutanasia sean impugnadas judicialmente.

Se espera que en los próximos días la jueza que lleva el caso emita una decisión sobre el destino de Noelia y marque un precedente en la aplicación de la ley de eutanasia en España.