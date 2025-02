"No se mueven, envíen ayuda": Filtran llamada al 911 tras hallar muertos a Gene Hackman y su esposa

El misterio en torno a la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa sigue creciendo tras la filtración de la llamada al 911 realizada por el trabajador que halló los cuerpos en la casa de la pareja en Santa Fe. En la grabación, publicada por TMZ, se escucha al hombre, en estado de shock, informar que vio los cuerpos de "una mujer y un hombre" a través de una ventana, suplicando que enviaran ayuda de inmediato.

"NO SE MUEVEN, ENVÍEN A ALGUIEN RÁPIDO"

La llamada comienza con el trabajador explicando que cree haber encontrado "una o dos personas muertas" y que esperará a las autoridades en la entrada de la propiedad para guiarlas hasta el lugar. A medida que avanza la conversación con el operador del 911, el hombre, visiblemente alterado, repite en varias ocasiones la expresión "¡Maldición!", reflejando su angustia por la escena que presenció.

Cuando el operador le pregunta si los cuerpos aún respiraban, el trabajador responde: "No tengo ni idea, no estoy dentro de la casa. Está cerrada, no puedo entrar. Pero veo que ella está acostada boca abajo". En medio de su desesperación, insiste en que necesita ayuda urgente, sin poder dar más detalles sobre lo que veía.

MISTERIO Y DUDAS SOBRE LAS CAUSAS DE LA MUERTE

Las autoridades han indicado que los cuerpos llevaban al menos un día en la vivienda antes de ser descubiertos, aunque existe la posibilidad de que hayan permanecido allí hasta dos semanas. Los restos estaban parcialmente momificados y no presentaban signos visibles de violencia, lo que ha generado aún más interrogantes sobre su fallecimiento.

Hasta el momento, no se han revelado los resultados de la autopsia ni de las pruebas toxicológicas, y la Policía ha descartado señales de ingreso forzado o fuga de gas en la vivienda. La filtración de la llamada solo ha avivado el misterio en torno a la muerte del legendario actor y su esposa, mientras el caso sigue en investigación.