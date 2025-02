Javier Milei sobre la presunta estafa con la criptomoneda que publicó en su cuenta de X: "No lo promocioné, lo difundí"

El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció sobre la controversia generada tras su publicación en redes sociales sobre la criptomoneda $LIBRA, la cual sufrió una abrupta caída poco después de su lanzamiento. En declaraciones a medios de comunicación, el mandatario negó haber promovido la inversión en la moneda digital y aseguró que solo compartió información sobre el proyecto con la intención de ayudar a emprendedores argentinos.

El origen del escándalo

Todo comenzó el pasado viernes, cuando Milei publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que mencionaba a $LIBRA como una oportunidad para financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas. Horas después, la criptomoneda experimentó un crecimiento acelerado en su valor, seguido de un desplome que generó pérdidas entre los inversores. Tras la controversia, el presidente eliminó su publicación, lo que avivó las críticas y especulaciones sobre su posible responsabilidad en el caso.

Milei responde a las críticas

El mandatario aclaró que su intención no fue promocionar la cripto, sino difundir un proyecto que consideraba beneficioso para el ecosistema emprendedor. "No lo promocioné, lo difundí", afirmó, señalando que su interés era facilitar herramientas para quienes buscan financiamiento alternativo. Además, negó haber recibido algún tipo de compensación por su publicación y enfatizó que no tiene conocimientos sobre criptomonedas.

Sobre las denuncias de presuntas estafas, Milei minimizó el número de afectados y aseguró que la mayoría de los inversores eran extranjeros y personas especializadas en el sector cripto. "Cuando vas al casino y pierdes, ¿cuál es el reclamo?", comentó, destacando que quienes participaron en la compra de $LIBRA conocían los riesgos.

Medidas y futuras investigaciones

A raíz del incidente, Milei reconoció la necesidad de establecer filtros más estrictos para acceder a él y evitar situaciones similares en el futuro. "Tengo que levantar murallas, no pueden llegar tan fácilmente a mí", expresó.

Asimismo, informó que solicitó la intervención de la Oficina Anticorrupción para esclarecer su participación en el caso y deslindar responsabilidades. "Que se investigue a todos, incluido a mí", sostuvo.

Respuesta a la oposición

El presidente también respondió a los pedidos de juicio político en su contra impulsados por sectores de la oposición. Enfatizó que estos reclamos provienen de grupos políticos que, según él, han estado involucrados en casos de corrupción en el pasado. Además, arremetió contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de desviar fondos durante su gestión.

Finalmente, Milei reafirmó su compromiso con la transparencia y manifestó su confianza en que la Justicia aclarará lo sucedido. "Si la Justicia demuestra que alguna guillotina tiene que cortar una cabeza, adelante", concluyó.