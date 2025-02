Madre entrega a su hijo a la policía por abandonar a su bebé recién nacido

Lucio 'N', un joven de 18 años fue grabado por cámaras de seguridad abandonando a su bebé recién nacido en una bolsa de plástico frente a una vivienda, en México. El infante, aún con la placenta, fue encontrado por vecinos y trasladado a un hospital, donde se encuentra estable.

Al enterarse de lo sucedido, Dulha Utrera, madre de Lucio, decidió entregar a su hijo a las autoridades. "Yo le dije que era su deber, que no fuera cobarde. Yo no traje al mundo a un animal, yo no crie a un animal", declaró la madre a los medios locales.

Tras varios intentos fallidos, Dulha finalmente logró que Lucio se entregara en la Fiscalía de Ciudad de México. La madre aseguró que no pagará ninguna fianza para la liberación de su hijo, pues considera que este acto le servirá como lección.

TRAMARON PARA DESAPARECER EL BEBÉ

Una conversación filtrada entre Lucio y su novia reveló que ambos planearon deshacerse del bebé. La conversación mostró que el joven había decidido abandonar al infante tras el aborto fallido de su novia. “Ahorita que vaya para la casa lo tiro", le dijo a su enamorada.