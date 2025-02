Presidente de Ucrania cuestiona a Trump y Putin: Si conversan sobre mi país debo estar presente

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se refirió hoy a la llamada que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario ruso Vladimir Putin, para hablar sobre su país, indicando que no aceptará negociaciones que afecten a Ucrania.

“Lo formulo muy claro para nuestros socios: Cualquier negociación bilateral sobre Ucrania, y no hablo sobre otros temas, en los que son libres, cualquier negociación sobre Ucrania si no estamos nosotros, no la aceptaremos”, dijo categórico Zelenski.

FIN A LA GUERRA

Trump llamó la tarde de ayer a Putin para conversar sobre Ucrania y acordaron avanzar hacia una negociación que ponga fin a la guerra. Luego el presidente estadounidense se comunicó con Zelenski para informarle respecto a la conversación.

Preguntado sobre si Trump le planteó la necesidad de celebrar elecciones en Ucrania durante su conversación, Zelenski contestó que no. Putin ha puesto en duda la legitimidad democrática del mandatario ucraniano y pide celebrar elecciones.