España cambia reglas de extranjería: conoce los nuevos requisitos para obtener la residencia

El gobierno español ha aprobado modificaciones en el Reglamento de Extranjería que impactarán a los migrantes peruanos y de otras nacionalidades que buscan regularizar su situación en el país. Una de las principales novedades es la reducción del tiempo de residencia para optar por el permiso de arraigo sociolaboral, pasando de tres a dos años.

REQUISITOS PARA EL ARRAIGO SOCIOLABORAL

Desde mayo de 2025, los peruanos podrán solicitar la residencia temporal si cumplen con ciertas condiciones, como residir de forma continua en España por al menos dos años y contar con una oferta de trabajo formal. Según el abogado Rafael Serrano, esta reforma beneficiará a miles de personas que actualmente trabajan sin documentación y enfrentan condiciones laborales precarias.

Para acceder a este permiso, los solicitantes deberán cumplir con requisitos como: no tener antecedentes penales, no representar una amenaza para la seguridad pública y no figurar como rechazables en el espacio Schengen. Además, el contrato laboral deberá garantizar el salario mínimo y sumar al menos 20 horas semanales en jornada laboral.

ALTERNATIVAS PARA LA REGULARIZACIÓN EN ESPAÑA

Para quienes no cumplen con los requisitos del arraigo sociolaboral, existe la opción del arraigo social, que también se ha modificado. Este permite la regularización si se demuestra una residencia continua de dos años y la dependencia económica de un familiar con residencia legal en España o si se presentan ingresos suficientes para emprender un negocio.

Con esta reforma, el gobierno español busca facilitar la integración de migrantes en el mercado laboral y reducir la informalidad. En los últimos años, la llegada de ciudadanos de América Latina, especialmente de Colombia, Venezuela y Perú, ha aumentado significativamente, haciendo que estos cambios sean clave para la comunidad migrante en España.