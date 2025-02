¡Atención hinchas!: El alcohol estará prohibido en el Mundial de Arabia Saudí 2034

El príncipe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud, embajador de Arabia Saudí en el Reino Unido, confirmó que no se permitirá el consumo de alcohol durante el Mundial 2034 en su país. En una entrevista con el canal LBC, el diplomático reiteró que su nación es un "país seco" y que los visitantes deberán adaptarse a sus normas culturales durante el evento.

También explicó que, aunque el alcohol no estará disponible, los aficionados podrán disfrutar del torneo sin necesidad de consumirlo. "No es 100 % necesario y si quieres beber cuando te hayas ido, adelante, pero nosotros no tenemos alcohol", afirmó.

Caso recuerda a Catar 2022

Además, destacó que el país está dispuesto a recibir a los visitantes, pero dentro de los límites de su cultura y tradiciones. Esta decisión recuerda lo ocurrido en el Mundial de Catar 2022, donde se prohibió el consumo de alcohol en los estadios y sus alrededores dos días antes del inicio del torneo.

La medida generó tensiones con Budweiser, uno de los principales patrocinadores, que tuvo que limitarse a vender cerveza sin alcohol. Arabia Saudí parece seguir un enfoque similar, priorizando sus normas culturales sobre las expectativas internacionales.