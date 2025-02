“En Perú se come paloma”: la afirmación de Sofía Fernández que desata polémica

La modelo venezolana Sofía Fernández, de 20 años, sorprendió con una polémica declaración durante una entrevista: afirmó que en nuestro país se come paloma. Su comentario se viralizó de inmediato, generando opiniones divididas entre quienes lo tomaron con humor y quienes lo consideraron un error grave.

¿POR QUÉ SOFÍA FERNÁNDEZ PENSABA QUE EN PERÚ SE COME PALOMA?

El inesperado momento ocurrió en el podcast peruano 'Los Cuchosos', donde Fernández fue entrevistada antes de la final del certamen Reina Hispanoamericana 2025 en Bolivia. Durante la charla, la modelo reveló que tenía curiosidad por probar paloma, pues, según le habían dicho, era parte de la gastronomía peruana.

"Toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma", aseguró Fernández, ante la sorpresa del entrevistador. Al explicarle que esto no era cierto, la modelo insistió: "Debe saber a pollo, me imagino". Su comentario rápidamente encendió las redes, donde muchos usuarios reaccionaron con memes y críticas, mientras otros la defendieron argumentando que se trató de una confusión sin mala intención.

MISS ELEGANCIA Y VIRREINA HISPANOAMERICANA 2025

Más allá de la controversia, Sofía Fernández destacó en el certamen de belleza, obteniendo el título de Virreina Hispanoamericana 2025 y llevándose el reconocimiento de Miss Elegancia. En la competencia, fue superada por la filipina Dia Maté, quien se coronó como la nueva Reina Hispanoamericana.

En la entrevista, Fernández también mencionó su deseo de visitar Machu Picchu y resaltó el impacto de la comunidad venezolana en Perú. No obstante, dejó claro que no tiene planes de competir en Miss Venezuela, pese a su éxito en el concurso internacional.