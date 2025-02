Donald Trump asegura que mantendrá relaciones diplomáticas con Kim Jong-un y Corea del Norte

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha asegurado que su Administración mantendrá lazos diplomáticos con Corea del Norte. De igual forma ha señalado que mantiene una buena relación con Kim Jong-un.

“Mantendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevo muy bien con él. Yo creo que detuve la guerra. Si no hubiera llegado a ganas esas elecciones en particular, habríamos terminado en una situación muy mala”, señaló Trump desde Washington, en una rueda de prensa.

Afirma que se reunirá con Kim

Más adelante indicó que tiene planeado “ponerse en contacto” con Kim Jong-un, aunque no ha dado más detalles al respecto.

Por otro lado, desde el régimen de Pyongyang tampoco se han pronunciado sobre la posibilidad de mantener relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Cabe señalar que, Trump llegó a reunirse hasta en tres ocasiones con Kim Jong-un durante su primer mandato.