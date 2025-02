Karla Sofía Gascón se defiende de acusaciones de racismo: "Si sería racista, no habría trabajado con Zoe Saldaña"

Desde su nominación al Oscar por Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón no ha dejado de estar en el centro de la controversia. Tras la filtración de antiguos tuits considerados ofensivos, la actriz ha sido acusada de racismo y xenofobia. En una reciente entrevista con CNN en Español, Gascón intentó defenderse, pero su respuesta ha provocado aún más indignación en redes sociales.

EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Durante su conversación con el periodista Juan Carlos Arciniegas, Gascón intentó desestimar las acusaciones asegurando que, de ser racista, no habría trabajado con la actriz Zoe Saldaña. "Me parece ridículo que tenga que estar explicando este tipo de cuestiones aquí", afirmó. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Usuarios de X (antes Twitter) criticaron su postura con comentarios como: "Esto es lo más racista que he escuchado", "Es nefasto y muestra su verdadera cara", "Es pura diarrea verbal", "El nivel de ego y narcisismo es impresionante", "Ofende en la ficción, ofende en la realidad". Cabe resaltar que Saldaña ya se había desmarcado de Gascón, asegurando que no apoya sus declaraciones.

CONTROVERSIA EN TORNO A SELENA GOMEZ Y CIERRE DE SU CUENTA EN X

La polémica de Karla Sofía Gascón no se detiene ahí. Recientemente, también fue acusada de haber llamado "rata" a Selena Gomez en un antiguo tuit donde, aparentemente, se refería a la actriz como "una rata rica que juega a ser pobre siempre que puede y nunca dejará de molestar a su exnovio (Justin Bieber) y a su esposa". La protagonista de Emilia Pérez negó rotundamente haber escrito el mensaje y aseguró que habló directamente con Gomez para aclarar la situación.

Tras el escándalo, Gascón decidió cerrar su cuenta en X, alegando que ha sido víctima de amenazas e insultos. "Estoy sometida a una campaña de odio y desinformación", expresó en un comunicado. Sin embargo, la controversia sigue creciendo, y su futuro en la temporada de premios sigue en duda.