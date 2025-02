No eran espías: Casa Blanca revela verdad detrás del misterio de los drones en Nueva Jersey

Su presencia en los cielos de la ciudad de New Jersey en Estados Unidos, no solo causó extrañeza y de alguna manera hasta temor, al no saber de que se trataba. Y es que, desde el mes de noviembre, numerosos drones comenzaron a sobrevolar el cielo del noreste de ese país cada noche, principalmente ese estado encendiendo las alarmas y la preocupación de los ciudadanos.

Ante este misterio y para aclarar las duras, en su primera sesión informativa, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, reveló la razón detrás de las aterradoras luces en los cielos norteamericanos, que para muchos eran objetos extraterrestres ni drones espías.

No son enemigos, afirma la Casa Blanca

Leavitt se refirió al asunto y aseguró que los drones "No eran el enemigo (…) Después de varias investigaciones y estudios, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de drones que sobrevolaban Nueva Jersey en grandes cantidades para investigación y otras razones", expresó.

Luego, la secretaria de prensa agregó que: "Muchos de estos drones también eran aficionados, propietarios recreativos y particulares que disfrutaban volando drones. Con el tiempo, la cosa empeoró debido a la curiosidad. Este no era el enemigo", sostuvo.

Como se recuerda, el presidente Donald Trump acusó al gobierno Joe Biden de ocultar información sobre estos drones a los ciudadanos estadounidenses.