Selena Gómez se quiebra por deportación de niños migrantes a México: “Los tratan como delincuentes”

A más de una semana de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, desde el primer día que llegó a la Casa Blanca ha cumplido con todas sus políticas migratorias en el territorio norteamericano.

Ante la decisión del mandatario, la cantante Selena Gómez llegó hasta las lagrimas al compartir un video en sus redes sociales, donde reveló que a los pequeños que están saliendo de los EE.UU. los tratan como criminales.

"Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante", mencionó la expareja de Justin Bieber en la grabación.

PROMETE APOYAR A TODAS LAS PERSONAS

Esta situación es compleja para los artistas que se ha visto tocados por la decisión de Donald Trump, pero a pesar de ello, Selena Gómez señaló que hará todo lo que este al alcance de sus manos para brindarle un apoyo a todos los afectados. "Esto es algo que me pega demasiado, me gustaría poder hacer algo, pero no sé qué pueda hacer. Intentaré hacer algo, lo prometo".