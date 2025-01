Selena Gómez sube un video llorando a sus redes sociales: "Lo siento México"

Una publicación de la famosa actriz Selena Gómez dejó sumamente confundidos a sus fanáticos, seguidores y público en general. Se trata de un video en el que se ve a la protagonista de 'Emilia Pérez' sollozar y bajó un rótulo de ‘I’m sorry, México’.

“Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer do. Lo intentaré todo, lo prometo”. Estas fueron las palabras que emitió en un estado en su cuenta de Instagram

El público crea especulaciones entorno al video

Pese a que por el momento migratorio que vive Estados Unidos se puede especular que esta manifestación se debe a los miles de migrantes que ahora se encuentran en una crisis, lo cierto es que no se sabe exactamente cuál fue el motivo de dicha publicación que más tarde sería eliminada.

Por otro lado, este hecho ocasionó una serie de repercusiones en las redes sociales y hay quienes no olviden de la reciente participación de Selena Gómez en la película Emilia Pérez, la misma que es cuestionada por ser racista y basarse en estereotipos negativos de México.