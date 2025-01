Un juego los salvó: turistas se pierden en bosque de España y logran salir gracias a Pokémon Go

Lo que comenzó como una tranquila excursión en un bosque de España se convirtió en una experiencia de supervivencia para la investigadora noruega de juegos Helga Dis Isfold Sigurdardottir, su esposo y un amigo. Tras horas de caminata, el grupo se desorientó en un terreno montañoso y de difícil acceso, sin posibilidad de encontrar una ruta de salida con herramientas convencionales como Google Maps.

Cuando la situación parecía complicarse aún más, Sigurdardottir recurrió a una solución poco convencional: abrir Pokémon Go. Para su sorpresa, el mapa del juego mostraba senderos que no aparecían en otras aplicaciones de navegación y que coincidían con el terreno en el que se encontraban. Gracias a esta información, lograron encontrar una ruta segura de regreso.

¿Por qué Pokémon Go tiene mapas más detallados?

A diferencia de plataformas como Google Maps o Apple Maps, Pokémon Go no basa su información en estos servicios comerciales. En su lugar, utiliza Open Street Map (OSM), una plataforma de código abierto que permite a los usuarios agregar caminos, senderos y elementos geográficos que no siempre están presentes en mapas convencionales.

La empresa Niantic, desarrolladora de Pokémon Go, integró estos datos en su sistema para mejorar la experiencia de juego, permitiendo a los jugadores explorar zonas menos transitadas en busca de Pokémon, gimnasios y otros puntos de interés. Sin embargo, en este caso, el mismo sistema ayudó a tres personas a encontrar el camino de vuelta en un entorno natural desconocido.