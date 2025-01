Jaime Bayly tras revelar que tiene un bulto en el abdomen: “No quiero dejar tan pronto a mi hija”

Aunque se encuentra alejado de la televisión peruana, Jaime Bayly ha sido noticia en estas últimas horas. El periodista contó que tiene un “bulto en el abdomen”, el cual tiene alarmada a su esposa, Silvia Núñez del Arco, quien le ha pedido que se someta a unos chequeos médicos.

Asimismo, el presentador precisó que, aunque no siente molestias, tiene una ligera preocupación por las dimensiones del bulto. “Tiene el tamaño de una pelota de golf o de ping-pong. No duele. Es meramente decorativa”.

QUIERE SEGUIR JUNTO A SU HIJA

Todavía no se conoce con exactitud lo que tiene Jaime Bayly, pero a pesar de ello, el periodista compartió un mensaje. En sus palabras, el conductor de televisión aseguró que aún le gustaría seguir compartiendo gratos momentos con su hija, a quien anhela verla cumpliendo sus metas.

"Mi hija tiene trece años. No quiero dejarla tan pronto. Quiero verla florecer. Quiero acompañarla unos años más. Tengo dos hijas mayores, pero ellas ya no me necesitan. Muy raramente responden mis correos (…) Supongo que al final me rendiré e iré con mi esposa a que me hagan un chequeo médico. De momento, trato de ganar tiempo", aseveró.