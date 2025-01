Evo Morales: ordenan detención de expresidente tras faltar a audiencia por presunto abuso sexual a menor

En Bolivia, un tribunal dictó orden de captura contra el expresidente Evo Morales, tras faltar por segunda vez a la audiencia en la que se debía resolver un pedido de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de trata agravada de una menor durante su mandato.

El juzgado de Tarija, presidido por el juez Nelson Rocabado, declaró al exmandatario en "rebeldía" por su inasistencia, además dictó otras medidas en su contra como mandato de arraigo nacional, la anotación preventiva de bienes y la congelación de sus cuentas, informa AFP.

Durante la audiencia, el abogado del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) dijo que su cliente no asistió pues sufre una bronco neumonía y una bradicardia. Al respecto, el juez señaló que esos argumentos "no son elementos legítimos" para no haberse presentado a la sesión.

BENEFICIOS

Como se recuerda, la Fiscalía ya había emitido una orden de detención contra el exmandatario en octubre de 2024, durante la fase de investigación, para que sea conducido a una sede del Ministerio Público a declarar. Sin embargo, Evo Morales no se allanó al proceso.

La acusación del Ministerio Público indica que Morales inició una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente de la República, y los padres de la adolescente consintieron la unión a cambio de beneficios. Fruto de la relación nació una hija un año después.