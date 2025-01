José Mujica confirma que su cáncer se extendió al hígado: “Hasta acá llegué”

José Mujica, expresidente de Uruguay (2010-2015) y una de las figuras más icónicas de la política latinoamericana, reveló que el cáncer de esófago que padece se ha extendido al hígado. En una entrevista con el semanario Búsqueda, Mujica declaró que no se someterá a nuevos tratamientos ni cirugías debido a su delicada condición de salud. “El guerrero tiene derecho a su descanso”, expresó el líder de 88 años.

LA DESPEDIDA DE UN LÍDER

El exmandatario confirmó que su cuerpo ya no soporta los tratamientos. “Soy un anciano y tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, aseguró. Mujica, conocido por su austeridad y cercanía con el pueblo, pidió que se respete su privacidad en este momento crítico y anunció que no dará más entrevistas.

En sus declaraciones, aprovechó para despedirse de sus “compañeros” y “compatriotas”. Su mensaje, cargado de sinceridad y valentía, dejó entrever su aceptación ante el desenlace de su enfermedad: “Hasta acá llegué”.

DIAGNÓSTICO QUE MARCÓ EL 2023 DE MUJICA

El pasado 29 de abril, Mujica reveló públicamente que padecía un tumor en el esófago, considerado maligno. En ese entonces, inició un tratamiento de radioterapia en Montevideo y fue sometido a procedimientos como la colocación de un stent para facilitar su alimentación. Sin embargo, la enfermedad continuó avanzando, complicando aún más su situación de salud.

La doctora personal del exmandatario, Raquel Pannone, dará una conferencia de prensa en los próximos días para proporcionar detalles adicionales. Mientras tanto, Uruguay y el mundo político observan con admiración y tristeza los últimos pasos de un líder que marcó la historia de América Latina.