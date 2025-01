Gustavo Petro confirma que no asistirá a la investidura de Maduro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro en Caracas, programada para este viernes. A través de su cuenta de X, Petro afirmó que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela "no fueron libres", por lo que Colombia no puede reconocer los resultados que dieron la victoria al mandatario venezolano.

“Esperamos que las próximas elecciones puedan realizarse sin bloqueos ni intimidaciones internas”, expresó el mandatario, quien aseguró que su gobierno continuará abogando por el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

MANTIENE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, PERO NO AVALA ELECCIONES

A pesar de no reconocer el triunfo de Maduro, Petro dejó claro que Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela. “Cualquier desavenencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos. Colombia no intervendrá en los asuntos internos de ese país, salvo que se le invite a hacerlo”, afirmó.

En representación de Colombia en la ceremonia, estará el embajador Milton Rengifo, como confirmó la Presidencia. Esta decisión alinea a Colombia con Brasil y México, países que también enviarán representantes de bajo nivel tras no reconocer el proceso electoral en Venezuela.

PETRO CONDENA DETENCIONES

El presidente colombiano también expresó su rechazo a las recientes detenciones de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, y del excandidato presidencial Enrique Márquez. Petro calificó a Márquez como "amigo" y condenó estas acciones como una violación a los derechos humanos.

Colombia, que ha actuado como mediadora en la crisis venezolana junto a otros países, solicitó en los últimos meses una verificación independiente de los resultados de las elecciones, una condición que no fue cumplida.