Estados Unidos: consulados capacitan a peruanos y latinoamericanos sobre temas migratorios

Con la finalidad de brindar asistencia y capacitación en tema migratorio a los peruanos y latinoamericanos residentes en Estados Unidos, el 4 de enero, los Consulados latinoamericanos acreditados en Colorado organizaron el foro “Conoce y ejerce tus derechos”, que fue realizada por abogados especialistas en temas de migración.

Asistieron al foro, realizado en la ciudad de Aurora, Colorado, un promedio de 250 personas, quienes recibieron información de cómo ejercer sus derechos en temas de derecho de extranjería, así como información sobre los servicios que ofrecen los consulados latinoamericanos.

Los cónsules generales del Perú, México y Guatemala en Denver, así como los de El Salvador y Honduras en Aurora brindaron información sobre protección consular.

El Cónsul General del Perú en Denver, Pedro Delgado, subrayó la existencia del teléfono de emergencia y del directorio de asistencia legal y humanitaria a disposición de la comunidad peruana, así como del Programa de Asistencia Legal y Humanitaria como mecanismo de protección consular, a favor de peruanos en estado de vulnerabilidad.

Así mismo, exhortó a la comunidad peruana a respetar las leyes locales y tener al día sus documentos de identidad, así como a inscribir a sus hijos en los libros de registro de estado civil.

Por su parte, los estudios de abogados Joseph and Hall y Campos, y la organización no gubernamental Law Firm y Justice and Mercy Legal Aid Center, hicieron presentaciones generales sobre los derechos que asisten a los migrantes en Colorado, las leyes existentes en materia de inmigración y extranjería.