Papa Francisco: La esperanza del mundo no está en la ideología, en lo económico, está en la fraternidad

El papa Francisco dio su última misa del año en el Vaticano. En una parte de su amplio mensaje, apeló a la fraternidad del mundo para que el venidero año 2025 sea mucho mejor que el que está por terminar, y reflexionando se preguntó:

¿La esperanza de una humanidad fraterna es sólo un eslogan retórico o tiene una base sólida sobre la que construir algo estable y duradero sea posible?”, dijo el religioso ante los atentos fieles.

MUNDO FRATERNO

“Sí, la esperanza del mundo está en la fraternidad y la respuesta la da la Santa Madre de Dios mostrándonos a Jesús”, respondió el religioso argentino de forma categórica.

Asimismo, detalló que definitivamente “La esperanza de un mundo fraterno no es una ideología, no es un sistema económico, no es el progreso tecnológico”.

CAMINAR JUNTOS

Finalmente, el Santo Padre reiteró que “Debemos caminar juntos, como peregrinos de esperanza, por el camino de la fraternidad, el respeto y solidaridad siempre con el prójimo”.