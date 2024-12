Mandatario de Panamá sobre pedido de Trump para bajar tarifas del Canal: La respuesta es no

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ratificó que las tarifas del canal interoceánico no bajarán, esto, tras la queja del mandatario electo de EEUU, Donald Trump, quien señaló que son una "estafa" y amenazó con pedir la devolución de la vía a manos estadounidenses.

"No, la respuesta es no (...) los peajes no se hacen al antojo de los presidentes y del administrador de la vía, se fijan en un proceso público y abierto en el que participan clientes y otros actores". Además, mientras el canal fue operado por EEUU, "era una miseria lo que nos pagaban", dijo el jefe de Estado.

MIGRACIÓN ILEGAL

El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al gobierno de Panamá el 31 de diciembre de 1999, como quedó establecido en los Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington, EEUU.

Finalmente, Mulino Quintero dijo que esperará al 20 de enero, cuando Trump asume su segundo mandato, para hablar de temas bilaterales como la migración ilegal, y aclaró que "no existe ninguna posibilidad de hablar nada que busque replantear la realidad jurídico-política" del canal.