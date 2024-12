Malasia reanuda la búsqueda del vuelo MH370: una nueva esperanza tras diez años de misterio

El enigma del vuelo MH370, que desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, podría estar más cerca de resolverse. El Gobierno de Malasia anunció la reanudación de la búsqueda de los restos del avión de Malaysia Airlines en el océano Índico, con la colaboración de la empresa británica Ocean Infinity.

UN ACUERDO INNOVADOR Y NUEVAS ESPERANZAS

En una conferencia de prensa, el ministro de Transporte malasio, Anthony Loke, reveló que las negociaciones con Ocean Infinity están avanzadas para comenzar la búsqueda en 2025. La operación se centrará en un área de 15 000 kilómetros al oeste de Australia y seguirá el principio de "sin localización no hay pago", lo que asegura que Malasia no pagará a la empresa si no se encuentran los restos.

Loke destacó que la información proporcionada por Ocean Infinity sobre la posible ubicación del avión es "creíble" y que el objetivo principal es ofrecer respuestas a las familias afectadas. El ministro aseguró que esta nueva etapa busca poner fin a una tragedia que marcó la historia de la aviación mundial.

UNA DÉCADA DE INCERTIDUMBRE Y TRAGEDIA

El vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín, pero desapareció 40 minutos después de iniciar su trayecto, desviándose de su ruta hacia el sur del Índico. A bordo del Boeing 777 viajaban pasajeros de diversas nacionalidades, incluyendo 153 chinos, 50 malasios y representantes de otros 13 países.

Las operaciones iniciales realizadas por Malasia, China y Australia entre 2014 y 2017 abarcaron 120 000 kilómetros cuadrados sin éxito. Ocean Infinity también exploró un área de 25 000 kilómetros cuadrados en 2018, pero no logró resultados. Ahora, con esta nueva iniciativa, el mundo mantiene la esperanza de resolver uno de los mayores misterios de la aviación moderna.