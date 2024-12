Julio Iglesias envía mensaje a Raphael tras hospitalización: "Un campeón como tú puede con todo”

Raphael, el icónico cantante español, generó preocupación entre sus seguidores luego de ser hospitalizado el martes 19 de diciembre por un presunto accidente cerebrovascular. El incidente ocurrió momentos antes de grabar un especial de Navidad para el programa La Revuelta de Televisión Española. Entre las numerosas muestras de apoyo, destacó el emotivo mensaje de su colega Julio Iglesias, quien expresó su admiración y confianza en la pronta recuperación del artista.

MOMENTO CRÍTICO: ¿QUÉ PASÓ CON RAPHAEL?

El incidente ocurrió en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, donde Raphael grababa un especial navideño. Según testigos, el cantante comenzó a sentirse mal y respondió con incoherencias antes de iniciar una entrevista con el presentador David Broncano. Ante la preocupación del equipo de producción, se contactó con emergencias, y el artista fue trasladado al hospital Clínico de Madrid en una ambulancia.

Fuentes de Emergencias Madrid confirmaron que atendieron a un hombre de unos 80 años por un aparente accidente cerebrovascular. Aunque el diagnóstico inicial era reservado, el cantante pudo subir a la ambulancia por su propio pie, lo que trajo algo de alivio. Según su equipo de representación, Raphael está "estable" y se encuentra bajo observación médica.

EL MENSAJE DE JULIO IGLESIAS

A través de sus redes sociales, Julio Iglesias dedicó un conmovedor mensaje al ‘Divo de Linares’. “Querido Raphael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado. Esto no es nada comparado con todo lo que has superado en la vida. Un campeón como tú puede con todo”, escribió el intérprete. Además, expresó su deseo de que Raphael se recupere pronto para seguir cantando a su público.

Las palabras de Iglesias reflejan el cariño y respeto que muchos sienten hacia Raphael, quien ha sido una figura clave en la música española durante décadas. Mientras tanto, fans y compañeros del medio se mantienen atentos a las actualizaciones sobre su estado de salud, esperando que el cantante pueda cerrar el año en los escenarios que tanto ama.