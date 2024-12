Donald Trump amenaza con sacar a EEUU de la OTAN: “Se aprovechan de nosotros”

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, generó controversia tras declarar en una entrevista con NBC que consideraría retirar a su país de la OTAN si los países miembros no cumplen con sus compromisos financieros. Esta postura revive las tensiones que marcaron su primer mandato (2017-2021), en el que cuestionó el papel de la Alianza Atlántica.

TRUMP EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

En el programa pregrabado Meet the Press, Trump señaló que la OTAN depende en exceso de las contribuciones estadounidenses, pese a que, según él, su país no recibe un trato comercial justo por parte de Europa. “Si están pagando sus cuentas, y si creo que nos están tratando de manera justa, la respuesta es: absolutamente, me quedaría con la OTAN”, manifestó.

El magnate recordó cómo durante su primer mandato presionó a los países aliados para que incrementaran su gasto en defensa: "Les dije a los países: 'No los voy a proteger a menos que paguen', y comenzaron a pagar. Y eso ascendió a más de 600 000 millones de dólares".

TENSIONES HISTÓRICAS CON LA ALIANZA ATLÁNTICA

Trump ya había tenido una relación tensa con la OTAN durante su presidencia, cuestionando la utilidad de la organización creada tras la Segunda Guerra Mundial. En su opinión, la Alianza debería reestructurarse para garantizar que los costos sean compartidos de manera equitativa y que EEUU no cargue con el peso de la defensa europea.

La posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN genera inquietud en la comunidad internacional, especialmente en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas en Europa del Este y el Pacífico.