Jaime Bayly rompe en llanto por la muerte de su gata: "He llorado lo que no lloré por mi padre"

Jaime Bayly, escritor y conductor de televisión, se mostró visiblemente afectado al anunciar el fallecimiento de su mascota ‘Gati’. A través de su canal oficial de YouTube, relató el doloroso momento en que su esposa, Silvia Núñez del Arco, lo despertó para informarle que la gata, de catorce años, estaba al borde de la muerte en el piso de su cocina.

UNA DESPEDIDA CONMOVEDORA

En su emotivo relato, Bayly explicó que, tras encontrar a su mascota convulsionando, corrieron de inmediato a una clínica veterinaria en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, los médicos les recomendaron prepararse para decir adiós.

"Fue un momento muy tremendo para mí. Muy doloroso, muy conmovedor, no me imaginaba que me iba a doler tanto", confesó entre lágrimas. En un punto de vulnerabilidad, Bayly reveló: "He llorado por mi gatita lo que no lloré por mi padre". La conexión con ‘Gati’ trascendió los últimos cuatro años, tiempo en el que la gata compartió momentos íntimos con su familia.

"LA VAMOS A EXTRAÑAR MUCHO"

Bayly recordó que ‘Gati’ llegó a su hogar por decisión propia después de haber vivido con un vecino. “Qué sabia, qué genio. Siempre nos acompañó sabiamente. Aprendí mucho observándola”, comentó el autor de Los genios.

Según el escritor, la causa del fallecimiento fue una combinación de hipotiroidismo e insuficiencia renal, condiciones que debilitaban progresivamente a la mascota. A pesar de los esfuerzos médicos, ‘Gati’ no pudo superar su delicado estado. “En estos últimos días ha sido tristísimo porque la vimos diezmada por la enfermedad”, añadió con pesar.

Antes de concluir, Bayly aseguró que su querida mascota vivirá siempre en sus corazones y anunció que le darán una sepultura especial. "Estamos saliendo a la clínica para recoger su cuerpo exangüe, pero ella vivirá siempre en nuestros corazones".