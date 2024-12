En Japón hay agencias de disculpas para decir «lo siento»

Japón es un país conocido por su cultura de respeto y cortesía. En una sociedad donde las relaciones interpersonales están marcadas por un profundo sentido de responsabilidad y formalidad, pedir perdón puede ser una tarea difícil para quien no sabe enfrentar la situación. Es por esto que existen las agencias de disculpas, un fenómeno curioso y único que ha surgido en el país nipón. Estas agencias ofrecen un servicio particular: pedir perdón en nombre de otra persona, cuando esta no se siente capaz de hacerlo.

Las disculpas, en Japón, no son simplemente un acto verbal. Representan una expresión de arrepentimiento y el reconocimiento del daño causado, acompañado de un deseo sincero de reparar la relación afectada. Para algunas personas, enfrentar a la persona a la que han ofendido resulta demasiado complicado, ya sea por vergüenza, miedo al rechazo o por la incapacidad de articular sus emociones adecuadamente.

¿Cómo operan las agencias de disculpas?

Estas agencias, conocidas como shazai daiko, se especializan en ofrecer disculpas personalizadas, ya sea en persona, por teléfono o incluso por escrito. Los empleados de estas agencias entienden las sutilezas de las disculpas formales, ajustando su tono y lenguaje para que suenen sinceras y sean bien recibidas por la persona ofendida. Un cliente puede solicitar el servicio para situaciones que abarcan desde disputas personales hasta problemas laborales o rupturas amorosas.

En algunos casos, los clientes prefieren evitar la confrontación directa por temor a empeorar las cosas. En otros, simplemente no encuentran las palabras adecuadas. La agencia no solo actúa como mediador, sino que también realiza un análisis de la situación para elaborar una disculpa acorde a las circunstancias y que sea capaz de restablecer la armonía entre las partes involucradas.

Otros trabajos curiosos

En los últimos años, han surgido varios oficios que hace un tiempo eran prácticamente impensables, pero que han atraído el interés de la gente por su rareza.

Un trabajo que combina entretenimiento y profesionalismo

Fuera de Japón, otro trabajo inusual que ha surgido en los últimos años es el de crupier de casino online en vivo, un rol que ha evolucionado y se ha convertido en una experiencia híbrida que mezcla lo físico y lo digital.

El crupier de casino en vivo se encarga de dirigir juegos como el blackjack, la ruleta o el póker, pero lo hace a través de una cámara que transmite en tiempo real para los jugadores conectados desde cualquier parte del mundo. La diferencia clave entre un crupier tradicional y uno en vivo es que este último interactúa constantemente con los jugadores a través de un chat, creando una experiencia más cercana y realista, sin importar la distancia física.

Alquilar un compañero de compras

En Corea del Sur también existe un trabajo igualmente inusual: el alquiler de un compañero de compras, porque muchas personas prefieren contar con alguien que las acompañe en sus actividades diarias. Este servicio ofrece una solución para quienes no disfrutan ir de compras solos o necesitan ayuda para tomar decisiones sobre moda.

Los compañeros de compras también asesoran sobre tendencias y combinaciones de ropa. Estos profesionales tienen experiencia en moda y, en algunos casos, pueden incluso gestionar el presupuesto del cliente para que la experiencia de compra sea eficiente y satisfactoria.

El fenómeno ha ganado popularidad entre personas que tienen poco tiempo libre, no confían en su criterio a la hora de comprar ropa o simplemente buscan una experiencia social sin comprometerse a una relación a largo plazo. Este inusual trabajo es un reflejo de cómo las personas están buscando cada vez más formas de hacer su vida cotidiana más llevadera, con ayuda de servicios que hace unos años parecerían impensables.