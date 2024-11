Este descubrimiento probaría que la Tierra fue alguna vez una enorme “bola de nieve”

Un equipo de geólogos ha revelado la primera evidencia física que respalda la teoría de la "Tierra Bola de Nieve", una hipótesis que sugiere que hace 700 millones de años nuestro planeta estuvo completamente cubierto de hielo. Los hallazgos fueron publicados el pasado 11 de noviembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El hallazgo en el corazón del Ecuador

El estudio, liderado por Liam Courtney-Davies, investigador postdoctoral de la Universidad de Colorado en Boulder, encontró un tipo particular de rocas denominadas areniscas Tavakaiv o Tava en el estado de Colorado (Estados Unidos). Estas formaciones geológicas, localizadas en una región que antiguamente estaba en el ecuador terrestre, representan la primera prueba de que el evento de glaciación extrema alcanzó incluso los continentes centrales en las latitudes ecuatoriales.

"Este estudio presenta la primera evidencia física de que la Tierra Bola de Nieve llegó al corazón de los continentes en el ecuador", explicó Courtney-Davies en un comunicado.

¿Qué es la teoría de la "Tierra Bola de Nieve"?

Propuesta por primera vez en la década de 1990 por el geólogo Joseph Kirschvink, esta hipótesis plantea que hace cientos de millones de años, el planeta experimentó una glaciación global tan severa que su superficie quedó cubierta de hielo, incluso en las regiones tropicales. Este período habría durado decenas de millones de años.

A pesar de lo extremo del evento, se cree que la vida primitiva no solo sobrevivió, sino que prosperó. Al derretirse el hielo, habrían surgido las condiciones necesarias para la aparición de vida multicelular compleja.

Hasta ahora, los geólogos habían encontrado indicios de glaciaciones en zonas costeras y mares antiguos, pero no en los continentes cercanos al Ecuador. Colorado, que en ese entonces formaba parte del supercontinente Laurentia, ubicado en latitudes septentrionales, no tenía salida al mar, lo que convierte este hallazgo en un avance crucial para confirmar la hipótesis.