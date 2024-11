El plátano más caro de la historia: empresario se come fruta por la que pagó US$ 6,2 millones

Un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva plateada ha vuelto a desatar polémica en el mundo del arte. Justin Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas Tron, sorprendió a todos al comer la obra titulada Comediante, creada por el artista italiano Maurizio Cattelan. La obra, adquirida por Sun en una subasta por 6,2 millones de dólares, fue consumida durante una rueda de prensa en la que el empresario calificó el acto como parte de la historia del arte.

"Está muy bueno, mucho mejor que otros plátanos", bromeó Sun mientras mordía la pieza. Ante la mirada atónita de periodistas e influencers, aseguró que su acto representaba una extensión del significado conceptual de la obra.

LA HISTORIA DETRÁS DEL PLÁTANO MÁS FAMOSO DEL ARTE

La obra Comediante ha generado controversia desde su primera exhibición en 2019 durante la Miami Art Basel. Concebida para cuestionar los límites del arte y su valor, consiste en un plátano adherido a una pared con cinta adhesiva. En su debut, fue vendida por 120,000 dólares, pero un artista decidió comérsela frente al público. "No me comí el arte, me comí el concepto", argumentó en aquella ocasión.

La obra ha sido replicada y adquirida en diferentes contextos, y en 2023 un estudiante surcoreano también se la comió durante una exposición en un museo, afirmando que lo hizo por hambre. Estos actos de consumo han dado lugar a debates sobre la naturaleza efímera del arte conceptual y su impacto en los espectadores.

UN PLÁTANO QUE SE REINVENTA CON CADA MORDIDA

En esta ocasión, Sun no solo devoró el plátano, sino que regaló a cada asistente un rollo de cinta adhesiva y una fruta similar como recuerdo del evento. Según sus palabras, "comerla es una extensión del concepto original, una nueva interpretación que conecta el arte y las criptomonedas".

El creador de Comediante, Maurizio Cattelan, no se ha pronunciado sobre este último giro, pero su obra continúa cumpliendo su propósito: generar conversación, cuestionamientos y controversia en torno al arte contemporáneo. ¿Hasta dónde llegan los límites del arte? Este plátano parece tener mucho más que ofrecer.