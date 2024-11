Florinda Meza lee inédita carta de despedida que le escribió Chespirito

La actriz Florinda Meza sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva carta que Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito, le escribió antes de morir. En un video difundido en sus redes sociales, Meza calificó el escrito como un "milagro", asegurando que refleja el profundo amor que compartieron durante su vida juntos.

Gómez Bolaños, creador de personajes icónicos como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, falleció hace una década, dejando un legado imborrable en la televisión y el humor latinoamericano. Este aniversario ha sido un momento de nostalgia tanto para su familia como para sus seguidores, quienes continúan honrando su memoria.

LA CARTA DE CHESPIRITO: UN MENSAJE DE AMOR ETERNO

En el video, Florinda Meza recordó los últimos momentos de vida de Chespirito, describiéndolos con un tono lleno de melancolía: "Hace ya 10 años que falleció Roberto Gómez Bolaños. Falleció en mis brazos con una linda expresión en los ojos y una plácida sonrisa en los labios". Seguidamente, reveló cómo llegó a sus manos la carta que él escribió como despedida, un detalle que calificó como "milagroso".

El mensaje, leído con voz entrecortada por la actriz, decía:

“‘Permítame expresar a mi adorada bonita, que sin haber hecho cita, estoy para escuchar lo que me quiera contar como hermosa despedida. No pudo ser en la vida, pero sé que el corazón no tiene limitación que la muerte se lo impida. No llores por mi partida, que yo en el cielo no lloro, pero el señor imploro que un día estés consentida en esta paz sin medida. Aunque el recuerdo nos hiera, no hay pena tan duradera que no elimine una rosa. Ánimo, mi niña hermosa, que pronto será primavera’”.

Conmovida, Meza agradeció a Gómez Bolaños por su amor y la vida compartida: "Mi Robert, gracias por amarme. Gracias por permitirme amarte. Gracias por este milagro".

EDGAR VIVAR TAMBIÉN RECUERDA A CHESPIRITO

En el marco del aniversario, Edgar Vivar, quien interpretó al Señor Barriga en El Chavo del Ocho, también rindió homenaje a su amigo y maestro. A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), Vivar publicó una fotografía junto a Gómez Bolaños y Meza, acompañada del mensaje: "No pasa un día que no te recuerde, maestro. Honro tu vida y tu memoria".

Este gesto fue recibido con cariño por los seguidores de ambos actores, quienes aprovecharon para expresar su admiración hacia el creador de los programas que marcaron a generaciones.

Los homenajes a Roberto Gómez Bolaños reflejan la trascendencia de su obra, que sigue vigente a diez años de su partida. Su humor, sus personajes y su legado continúan siendo parte del corazón de millones de personas en todo el mundo.