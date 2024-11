Denuncian a Gabriel Boric por acoso sexual: defensa del presidente niega acusación

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha sido denunciado por presunto acoso sexual en un caso que habría ocurrido hace una década, según informó su abogado, Jonatan Valenzuela. La denuncia, presentada el 6 de septiembre ante la fiscalía regional de Magallanes, ha generado controversia, mientras la defensa del mandatario rechaza categóricamente los señalamientos.

DETALLES DE LA DENUNCIA

La acusación señala que el supuesto acoso ocurrió en 2013, cuando Boric tenía 27 años y acababa de terminar sus estudios de Derecho. Según el fiscal regional Cristián Crisosto, ya se abrió una causa penal y un equipo especial investiga los hechos bajo estricta reserva.

La denunciante, una mujer cuya identidad no ha sido revelada, habría enviado al presidente 25 correos electrónicos en la época, uno de ellos con contenido explícito, que la defensa de Boric describe como "no solicitado ni consentido". Valenzuela subrayó que su cliente no tuvo relación afectiva ni amistad con la denunciante y que no han tenido contacto desde 2014.

LA RESPUESTA DE GABRIEL BORIC

El abogado del mandatario calificó la denuncia como un intento "infundado" de dañar la imagen del presidente, quien deberá enfrentar un proceso de desafuero si la justicia decide avanzar en la investigación. Boric, actualmente de 38 años, ha negado cualquier responsabilidad y mantiene su posición de inocencia.

Este caso surge en un momento delicado para su gobierno, que enfrenta otro escándalo por las acusaciones de abuso sexual contra Manuel Monsalve, exalto funcionario de seguridad, ahora en prisión preventiva. Además, durante la campaña presidencial de 2021, Boric fue acusado de otro supuesto caso de acoso que tampoco llegó a instancias judiciales.