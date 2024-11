Actor de The Walking Dead fallece a los 35 años tras luchar contra el cáncer

El actor estadounidense Paul Teal, conocido por sus participaciones en la franquicia The Walking Dead y en series como One Tree Hill, falleció a los 35 años tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas neuroendocrino en etapa 4.

La noticia fue confirmada ayer por su pareja, la actriz Emilia Torello, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales. "Paul era mi alma gemela, mi futuro esposo, mi roca y mi futuro", escribió. Ambos tenían planes de boda y de construir una vida juntos.

Teal, que fue diagnosticado en abril, perdió la vida el 15 de noviembre en el hospital de Raleigh, Carolina del Norte, donde estuvo luchando contra la enfermedad durante varios meses.

TRAYECTORIA

A lo largo de su carrera, Paul Teal destacó en varias producciones televisivas, entre ellas The Walking Dead: World Beyond, Good Behavior, Dynasty y su papel icónico en One Tree Hill, marcando así el inicio de su exitosa carrera en Hollywood.

El último proyecto cinematográfico que Teal tenía en marcha era The Hunting Wives, una película que realizó durante su tratamiento contra el cáncer y que tiene programado su estreno para 2025.