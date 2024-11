Viral de TikTok | Albañiles destruyen baño de cliente que no les pagó: ‘Se lo merecía’

Dos albañiles decidieron destruir parte del baño que acababan de remodelar luego de que el propietario se negara a pagarles la mano de obra. La drástica acción fue registrada en video y publicada en redes sociales, donde rápidamente generó controversia entre los usuarios.

ALBAÑILES 'EXPLOTAN' CONTRA CLIENTE MOROSO

Un video de solo 49 segundos difundido en TikTok muestra el momento en que dos albañiles expresan su indignación luego de que el dueño de la casa no les pagara los 10 mil dólares correspondientes a la mano de obra por la remodelación de un baño. Según explicaron, el cliente solo cubrió los 15 mil dólares para materiales, prometiendo que el resto del pago se haría al finalizar el trabajo, lo cual nunca sucedió. En el video, uno de los trabajadores, visiblemente molesto, relata: “Miren raza, aquí este cliente no nos pagó… Nos dio nomás 15 mil dólares que eran para materiales y los 10 mil que eran mano de obra, no quiso”.

Ante la falta de pago, los albañiles decidieron tomar la situación en sus manos y comenzaron a demoler el baño que ellos mismos habían construido. En el clip, se observa cómo uno de ellos utiliza un martillo para destruir las instalaciones, lo cual calificaron como una medida justa tras el incumplimiento del cliente.

¿MEDIDA JUSTA O FALTA DE PROFESIONALISMO?

La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando cientos de comentarios en la plataforma. Muchos usuarios defendieron a los albañiles, asegurando que el dueño de la casa “se lo merecía” por no cumplir con el pago acordado, mientras que otros consideraron que los trabajadores actuaron de forma “irracional” al destruir su propio trabajo. "¿No conocen los contratos? Podrían haber buscado una solución legal", comentó un usuario, mientras que otros defendieron el accionar diciendo que era una “lección” para los clientes que incumplen sus compromisos.

La situación desató un debate sobre cómo deberían manejarse los conflictos laborales y qué medidas pueden considerarse válidas cuando una de las partes incumple acuerdos financieros.