Elon Musk y su desinformación sobre las elecciones en EEUU: ¿cómo influye en los votantes?

Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de la plataforma X, se ha convertido en una figura influyente en la política estadounidense, especialmente en el contexto de las próximas elecciones. A través de sus publicaciones, Musk ha compartido información falsa y teorías conspirativas, generando millones de visitas y un gran impacto en la opinión pública. La agencia alemana DW ha verificado algunas de sus afirmaciones, exponiendo cómo la desinformación puede influir en los votantes.

Según un informe reciente del Centro para la lucha contra el odio digital (CCDH, por sus siglas en inglés), reveló que las afirmaciones falsas o engañosas de Musk sobre las elecciones estadounidenses obtuvieron 1.200 millones de visitas entre enero y julio de 2024 en la plataforma de medios sociales X, de la que es propietario. A continuación, dos ejemplos de las noticias falsas que difunde Musk en X.

FALSAS ACUSACIONES SOBRE EL VOTO DE INMIGRANTES

En julio, Musk retuiteó una afirmación del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sugiriendo que los demócratas quieren que los “inmigrantes ilegales” voten en las elecciones. Musk comentó que “el objetivo siempre ha sido importar tantos votantes ilegales como sea posible”, dando a entender que estos inmigrantes apoyarían al partido demócrata. La publicación alcanzó más de 45 millones de visitas en X.

DW verificó que esta afirmación es falsa. Solo ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones federales, mientras que la ley prohíbe explícitamente la participación de no ciudadanos en las presidenciales. Además, Musk también sugirió que los inmigrantes ilegales pueden ingresar fácilmente a EE. UU. usando una aplicación gubernamental, lo cual es inexacto; el registro en la aplicación CBP One no garantiza la entrada automática al país.

IMAGEN FALSA DE KAMALA HARRIS CON SÍMBOLOS COMUNISTAS

En septiembre, Musk publicó una imagen alterada de Kamala Harris, candidata demócrata, en la que aparece con un traje rojo comunista y una hoz y martillo en su sombrero. La foto viral, vista por más de 80 millones de personas, estaba acompañada por el mensaje “Kamala jura que será una dictadora comunista desde el primer día. ¿Puedes creer que lleve ese traje?”.

Foto: X @elonmusk

DW verificó que la imagen era falsa, creada mediante inteligencia artificial. Expertos señalan que la manipulación de fotos de figuras políticas es una táctica que erosiona la confianza pública y fomenta prejuicios en los votantes. Esta imagen es otro ejemplo de cómo Musk contribuye a la desinformación en una plataforma que alcanza a millones de personas.

EL ROL DE MUSK Y SU IMPACTO EN LA OPINIÓN PÚBLICA

Con un patrimonio estimado en 260 mil millones de dólares y más de 200 millones de seguidores en X, Musk tiene una influencia sin precedentes en redes sociales. A diferencia de otros multimillonarios, su participación política es visible y polémica, potenciando mensajes que llegan a millones de votantes. Según Sander van der Linden, de la Universidad de Cambridge, esta desinformación no solo debilita la democracia, sino que también podría influir en el resultado electoral.