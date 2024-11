Gian Marco cancela shows y preocupa a sus fans: cantante fue internado de emergencia

Gian Marco Zignago, uno de los artistas más queridos de Perú, ha causado preocupación en el ámbito musical tras anunciar la cancelación de sus shows por motivos de salud. A través de un comunicado, Macanudo Producciones informó que el artista enfrenta una lesión de columna que le impide caminar, razón por la cual sus funciones del 3 y 4 de noviembre en ‘Mi vida en sol mayor’ fueron suspendidas. La noticia conmocionó a sus fans, quienes le han expresado su apoyo y deseos de pronta recuperación.

CANCELA PRESENTACIONES

La cancelación de los shows se confirmó cuando Gian Marco fue internado de emergencia para recibir atención médica debido a la severidad de su lesión de columna. Aunque se encuentra estable, los médicos han recomendado reposo absoluto para evitar complicaciones mayores. Macanudo Producciones lamentó la situación e informó que se está trabajando en la reprogramación de las presentaciones o la devolución de las entradas para quienes deseen solicitarlo.

El propio artista manifestó su tristeza a través de su cuenta de Instagram, donde expresó lo frustrante que es para él no poder presentarse frente a su público, especialmente en un momento tan importante de su carrera. “Es una situación frustrante para mí. Estuve en el teatro con mis médicos haciendo todo lo que está a mi alcance, pero mi cuerpo no me dejó”, publicó el cantautor.

Foto: Instagram.

EL MENSAJE DE APOYO DE SUS FANS

La cancelación de los shows no solo ha generado preocupación por su salud actual, sino que también ha recordado a sus seguidores el duro proceso que Gian Marco enfrentó en el pasado. Hace unos meses, el artista reveló públicamente su batalla contra el cáncer de próstata en una entrevista con la periodista Adela Micha, donde también compartió el dolor que vivió tras la pérdida de su padre a los 50 años.

Este contexto ha llevado a que miles de sus seguidores le envíen mensajes de aliento en redes sociales, destacando su fortaleza y deseándole una pronta recuperación. La salud de Gian Marco, así como su dedicación a su público, han sido un tema constante de apoyo y cariño entre sus fans, quienes esperan verlo de regreso en los escenarios.