Jennifer Lopez y Maná apoyan a Kamala Harris en Las Vegas y llaman al voto latino

Jennifer Lopez y la banda mexicana Maná se unieron a la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris en Las Vegas, Nevada, un estado clave donde el voto latino puede ser decisivo. En un evento lleno de emoción, ambos artistas enviaron un mensaje de empoderamiento y compromiso a la comunidad hispana, instándolos a ejercer su derecho al voto.

JENNIFER LOPEZ: “¡ESTE TAMBIÉN ES NUESTRO PAÍS!”

En un discurso apasionado, Jennifer Lopez hizo un llamado a los latinos de Nevada a votar el próximo 5 de noviembre, recordándoles la importancia de hacer valer su voz. "¡Soy puertorriqueña, carajo! Este también es nuestro país, y debemos ejercer nuestro derecho al voto", expresó la cantante, enfatizando que cada voto cuenta. Lopez, conocida por su éxito “Let’s Get Loud,” alentó a los presentes a “ponerse a gritar” y hacer oír su poder en las urnas. “Un no voto es un acuerdo con quienes no desean que hagamos nada,” añadió, subrayando la importancia de actuar en unas elecciones que impactan en la vida de cada ciudadano.

La cantante también aludió a los comentarios recientes de un telonero en un mitin de Donald Trump, quien hizo declaraciones ofensivas sobre Puerto Rico. Lopez afirmó que estas palabras ofendieron no solo a los puertorriqueños, sino a todos los latinos del país. En su mensaje, pidió que el voto anticipado, disponible en Nevada hasta el viernes, sea una oportunidad para hacer justicia y asegurar representación.

MANÁ EN APOYO A HARRIS Y A LA COMUNIDAD LATINA

El grupo mexicano Maná también fue parte del evento, destacando la necesidad de que la comunidad latina tome acción en las urnas. Fher Olvera, el vocalista de la banda, dedicó unas palabras en español en apoyo a Kamala Harris, a quien describió como una candidata “inteligente y entusiasta”, con la visión de llevar una agenda favorable para los latinos en cuanto a acceso médico, vivienda e impuestos. “Sería un honor tener a la primera presidenta mujer de Estados Unidos”, expresó Olvera, mientras que Alejandro González, baterista de la banda, tradujo el mensaje al inglés para el público angloparlante.

Kamala Harris, agradecida por el apoyo de Maná y Jennifer Lopez, cerró el evento abrazando a los artistas y reforzando su mensaje de inclusión hacia los hispanos. “Amo a los hispanos. Son trabajadores, emprendedores y personas grandes de corazón,” comentó, llamando a los latinos a que hagan valer su poder en las elecciones, asegurando su representación en el futuro del país.