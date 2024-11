¿Lula da Silva no participará en la APEC 2024? Esto dijo Adrianzén sobre la presunta inasistencia del presidente de Brasil

Medios internacionales informan que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló su viaje a la cumbre de APEC 2024, que se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre en Lima.

De acuerdo a Reuters, un asesor presidencial, que prefirió mantener su identidad en reserva, reveló que el mandatario brasileño tomó esta decisión para centrarse en la cumbre del G20 que tendrá lugar días después.

Adicionalmente, destacan que el mandatario ha estado cancelando varios viajes tras la lesión en la cabeza que sufrió este mes.

¿QUÉ DIJO ADRIANZÉN?

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se mostró sorprendido en una entrevista luego de que le consultaran por dicha ausencia.

"Me coge de sorpresa. Me hubiese gustado tener las fuentes para poderlo confirmar o negar. Estuve en las actividades temprano y no tuve ocasión de escucharlo", dijo a RPP.

"Decir únicamente que Brasil no forma parte de APEC. Teníamos al presidente Lula como invitado APEC y tendría que conversar con el Canciller para que me confirme o no lo que se afirma. Estoy hace una hora aquí y no tuve la oportunidad de confirmarlo, pero lo haremos ahora mismo", añadió.