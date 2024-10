Biden califica de “basura” a los seguidores de Trump tras chiste sobre Puerto Rico en mitin

Composición: Panamericana.pe/ (Jacquelyn Martin / Associated Press)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció sobre los polémicos chistes del humorista Tony Hinchcliffe que calificó de “isla flotante de basura” a Puerto Rico, durante un mitin del candidato republicano Donald Trump en Nueva York.

“Es un hombre de negocios fallido. A él solo le importan los amigos multimillonarios que tenía y para los que acumuló riqueza. Y dice que los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país”, dijo el pasado martes.

“Justo el otro día, un orador en su mitin llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. Bueno, déjenme decirles algo. (...) La única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores. Su demonización es desmesurada y antiestadounidense. Es totalmente contrario a todo lo que hemos hecho”, agregó.

Como bien se sabe, Hinchcliffe emitió estos comentarios durante un mitin desarrollado en el Madison Square Garden de Nueva York. Durante su presentación también sostuvo que a los inmigrantes de origen latinoamericano “les encanta hacer bebés”.

El humorista también se burló de los palestinos, judíos e insultó a un hombre afrodescendiente que estaba en el público.

La respuesta de Trump ante las declaraciones de Biden no se hicieron esperar en X, en una publicación sostuvo que Kamala Harris se encuentra emprendiendo una “campaña de odio” y rechazó los comentarios de Biden sobre sus seguidores.

“Mientras yo llevo a cabo una campaña de soluciones positivas para salvar a Estados Unidos, Kamala Harris está llevando una campaña de odio. Ha pasado toda la semana comparando a sus oponentes políticos con los asesinos en masa más malvados de la historia. Ahora, además de todo, Joe Biden llama "basura" a nuestros seguidores. No se puede liderar a Estados Unidos si no amas al pueblo estadounidense. Kamala Harris y Joe Biden han demostrado que ninguno de los dos está apto para ser presidente de los Estados Unidos”, se lee en su post en X.

¿QUÉ DIJO TRUMP SOBRE ESTOS COMENTARIOS?

El expresidente estadounidense intentó desmarcarse de los chistes del humorista alegando que ni siquiera sabía quién era; no obstante, reconoció que durante este evento se dijeron “algunas cosas malas”.

“Pusieron a un humorista, algo que todo el mundo hace. Sacas a comediantes, no los vetas, no es culpa de nadie, pero alguien dijo algunas cosas malas. Ahora lo que han hecho es tomar a alguien que no tiene nada que ver con el partido ni con nosotros, que dijo algo, y tratan de hacer un gran escándalo”, señaló en una entrevista en la cadena Fox News.

(Con información de EFE)