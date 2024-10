The Undertaker y Kane se unen para apoyar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos

En medio de la intensa campaña por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dos icónicas figuras de la lucha libre, The Undertaker y Kane, han decidido unirse nuevamente, pero esta vez fuera del cuadrilátero.

Los legendarios Brothers of Destruction se han posicionado a favor del expresidente Donald Trump, mostrando su apoyo en una entrevista que se llevó a cabo en el podcast de The Undertaker, donde también participó Kane, miembro del Partido Republicano y alcalde de Knox County, Tennessee.

Durante el programa, los excampeones mundiales no ocultaron su apoyo a Trump, destacando su deseo de verlo ganar en las elecciones de noviembre. En un video promocional de la entrevista, The Undertaker dejó un mensaje directo a los votantes: “El 5 de noviembre, Electionmania. Puedes elegir al presidente Trump, Kane y The Undertaker, o a Kamala Harris, Dave Bautista y Tim Walz. Elige sabiamente. El destino de la nación depende de ello”. La declaración ha causado revuelo en redes sociales, donde seguidores de ambas estrellas han expresado su apoyo o desaprobación.

BATISTA, EL CRÍTICO DE TRUMP

Esta postura política de The Undertaker y Kane contrasta con la de otro exluchador, Batista, quien ha sido un crítico abierto de Donald Trump. En una aparición reciente en el programa Jimmy Kimmel Live, Batista lanzó duras críticas hacia la imagen de "tipo duro" que algunos asocian con Trump, cuestionando su autenticidad. Lo curioso es que Batista ha reconocido que fue The Undertaker quien le dio el mejor consejo financiero de su carrera, resaltando que, pese a sus diferencias políticas, siempre lo ha respetado.