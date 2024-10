Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, sufrió accidente en EEUU: “me rompí la cabeza"

Yessenia Villanueva, hija del comediante Pedro Pablo Villanueva, popularmente conocido como ‘Melcochita’, sufrió un grave accidente en Nueva Jersey, Estados Unidos.

La hija de ‘Melcochita’, que reside hace varios años en Norteamérica, relata que cuando estaba a punto de llegar a su trabajo en bicicleta, una mujer abrió la puerta de un taxi y esto causó que se estrellase.

“Me iba a trabajar en mi bicicleta y cuando estaba por llegar una señora abrió la puerta de un taxi, me estrellé y salí volando. Me rompí la cabeza y me llevaron al hospital, todavía sigo recuperándome, pero ya volví a mi trabajo”, sostuvo al diario Trome.

LA VIDA DE YESSENIA VILLANUEVA EN EEUU

En el programa de Magaly Medina presentaron un informe en el que destacan que la hija del cómico sigue persiguiendo su 'sueño americano’ tras irse del Perú.

La madre de familia destaca que no había trabajo que rechazara si era digno. En este tiempo ha realizado diferentes oficios cómo limpiar casas, vender polladas junto a su hermana Susan e incluso cantar en eventos privados.

“No le corro a ningún trabajo bien habido”, indicó.