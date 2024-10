Fallece exintegrante de One Direction: médico aseguró que "no hubo posibilidad de hacer nada"

El músico británico Liam Payne, ex One Direction, cayó desde una altura de 13 a 14 metros de un hotel en Buenos Aires, según informó el personal médico que lo atendió, quienes confirmaron su deceso en el lugar.

LA TRAGEDIA Y LA INCERTIDUMBRE

Este miércoles, el mundo del espectáculo quedó en shock con la noticia del fallecimiento de Liam Payne en Argentina. El cantante cayó desde un tercer piso al patio interno del hotel donde se alojaba, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. La policía fue alertada tras una llamada al 911 reportando la presencia de un hombre agresivo en el interior del hotel.

Al llegar, el equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató la muerte del artista. "No hubo posibilidad de hacer nada", declaró Alberto Crescenti, director del SAME, quien confirmó que Payne presentaba lesiones "incompatibles con la vida", incluyendo una fractura de cráneo.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La fiscalía y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires han iniciado las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas de la muerte. Las pericias y la autopsia serán clave para entender lo ocurrido en el hotel, mientras los seguidores de Payne y la comunidad musical siguen a la espera de respuestas.

Liam Payne, recordado por su participación en One Direction, había continuado su carrera como solista tras la disolución de la banda en 2016. Su inesperada partida ha dejado una profunda tristeza entre los millones de fans que seguían sus pasos desde sus inicios en el mundo de la música.