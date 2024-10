Christell hace historia: Su canción "Chipi Chipi Chapa Chapa" llega a Just Dance 2025

A pocos días del lanzamiento de Just Dance 2025 Edition, uno de los videojuegos de baile más populares del mundo, se ha confirmado la llegada de "Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)" de Christell a su catálogo musical.

Esta es la primera vez que una canción chilena se incluye en la saga de Just Dance, y la noticia ha emocionado a la cantante, quien lo celebró con sus seguidores en redes sociales.

La canción, lanzada en 2003, se hizo viral este año gracias a un video en el que un gato movía la cabeza al ritmo de su pegajosa melodía, lo que catapultó a "Dubidubidu" de nuevo a la popularidad.

Ahora, el tema estará disponible junto a éxitos como "Whenever, Wherever" de Shakira y "Basket Case" de Green Day en Just Dance 2025 Edition, cuyo lanzamiento está programado para el 15 de octubre en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

CELEBRA SER LA PRIMERA CHILENA EN JUST DANCE

Christell no ocultó su alegría y emoción por formar parte de este famoso videojuego de baile. En sus redes sociales, compartió su entusiasmo al ser la primera artista chilena en ser incluida en Just Dance, y agradeció a sus fanáticos por mantener viva su música. "Es un honor ver mi canción junto a grandes artistas internacionales", expresó la cantante en Instagram.

El catálogo de Just Dance 2025 Edition incluirá más de 30 canciones, asegurando un lugar para el famoso "Chipi Chipi Chapa Chapa", que sin duda hará bailar a fanáticos de todo el mundo.

(Con información de RPP Noticias)