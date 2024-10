¡Escándalo! se filtran audios del rey Juan Carlos I con su amante: ¿qué dijo de la reina Sofía?

El rey Juan Carlos I vuelve a estar en el centro de la controversia. Esta vez, por la difusión de unos audios en los que, hablando con su antigua amante, la actriz y vedette Bárbara Rey, describe su distante relación con la reina Sofía. Los audios fueron publicados por el programa ‘TardeAR’ de Telecinco y han causado un terremoto mediático que ha llegado a los titulares en España y el mundo.

La relación extramarital fue muy sonada en la década de los 90, pero recién hasta ahora salieron a la luz la conversación entre el rey y su amante.

MATRIMONIO POR CONVENIENCIA

En los audios, Juan Carlos I admite que su matrimonio con la reina Sofía fue más una cuestión de conveniencia que de amor. En la conversación filtrada, el monarca describe cómo, a lo largo de los años, la relación se volvió distante. “No convivimos como una familia”, confiesa el rey emérito, refiriéndose a su matrimonio. A lo largo de las grabaciones, Bárbara Rey comenta sobre la rigidez de la reina, y Juan Carlos responde con ironía, lo que revela la frialdad de su relación.

El rey asegura que, a pesar de esta distancia, la reina Sofía cumplía con su papel perfectamente: “Como Reina cumple de maravilla, y aguanta, no se va con otro”, comenta el exmonarca en una de las conversaciones.

¿UN “BINGO” EN SU VIDA MATRIMONIAL?

Uno de los momentos más llamativos de los audios es cuando el rey Juan Carlos I, refiriéndose a su matrimonio, lo describe como “un bingo”. A pesar de admitir que no estaba profundamente enamorado al casarse, asegura que fue una decisión acertada por la conveniencia que le brindó su unión con Sofía: “Hombre, si dijera que me forzaron a la boda, mentiría. Algo enamorado debía estar para casarme. (...) He hecho bingo. Vamos, porque profesional es la número uno. Su papel (de reina) lo hace número uno”.

Estas declaraciones, que contrastan con la imagen pública que el rey Juan Carlos I proyectó durante su reinado, han causado indignación y sorpresa tanto en España como en el exterior, avivando el debate sobre la vida privada de la realeza española y sus implicaciones en la institución monárquica.